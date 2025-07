Di Marzio: “Il Palermo ha messo nel mirino Mattia Bani del Genoa”

Il Palermo sta monitorando con attenzione il mercato dei difensori in vista della prossima stagione e avrebbe individuato in Mattia Bani uno dei possibili rinforzi per la retroguardia. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio.

Il centrale del Genoa, classe 1993, rappresenterebbe uno dei profili seguiti dalla dirigenza rosanero per rafforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2025-2026. Bani arriva da una stagione positiva con il Genoa, dove ha contribuito in modo significativo alla stabilità della linea arretrata sotto la guida di Patrick Vieira.

Grazie alla sua solidità e all’esperienza maturata negli anni – tra le fila di Bologna, Chievo, Parma e, più recentemente, Genoa – Bani viene considerato un profilo affidabile, in linea con le ambizioni del nuovo progetto tecnico.