GdS – “Palermo, nodo Saric per Palumbo. Lucchesi è più di un’idea”

Per l’affare Palumbo è praticamente tutto fatto... ma mancherebbe ancora il sì di Dario Saric. Il bosniaco era stato offerto come contropartita ma tentenna nell’accettare il Modena come destinazione. Non c’è dubbio, però, che Osti riesca, anche in altri modi, ad arrivare a una soluzione definendo diversamente l’ingaggio del centrocampista.

In difesa i nomi sono quelli di Cistana e Lucchesi. Il primo è svincolato e bisognerebbe soltanto definire i termini dell’accordo; il secondo è di proprietà della Fiorentina e sarebbe inquadrato come vice Ceccaroni. Per Lucchesi si configurerebbe un prestito e, essendo un 2003, si inserirebbe nella lista Under.

Sempre a centrocampo sarebbero avviati i contatti col classe 2004 del Feyenoord U21 Parlanti: va in scadenza il prossimo anno. In uscita rallentano Nikolaou e Di Mariano al Bari, Insigne a un passo dall’Avellino. Lo riporta il Giornale di Sicilia.