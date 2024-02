Cremonese – Palermo, arbitra Massa: un precedente in stagione con i rosa

È stato scelto uno dei migliori arbitri per dirigere Cremonese – Palermo, big match della prossima giornata di Serie B in programma sabato 24 febbraio alle ore 14. Si tratta di Davide Massa, ‘fischietto’ della frazione di Imperia che in stagione conta anche tre presenze in Champions League.

Un precedente stagionale col Palermo: Massa ha diretto la gara col Parma terminata 3 – 3. Sono state soltanto due le partite arbitrate in Serie B nel 2023/24, Parma – Sampdoria (1 – 1) e Parma – Palermo (3 – 3), mentre le altre 16 presenze si dividono tra Champions League, Europa League, amichevoli internazionali e Serie A.

Il primo assistente è Dei Giudici, il secondo Di Giacinto. Il quarto uomo è Turrini mentre al Var c’è Eugenio Abbastista; l’Avar è Alberto Santoro.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

MASSA

DEI GIUDICI – DI GIACINTO

IV: TURRINI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: SANTORO

