Palermo, anche i biglietti per il Treble Trophy Tour sono sold-out

È un momento di particolare entusiasmo per l’ambiente rosanero. I tifosi del Palermo hanno ‘polverizzato’ in meno di un’ora i biglietti per la partita contro la Cremonese ma anche il Treble Trophy Tour ha avuto un grande successo.

Sono esauriti, infatti, i biglietti per l’esposizione dei trofei del Manchester City. La società rosanero ha messo a disposizione posti limitati per poter meglio gestire il flusso di visitatori e nelle due giornate dedicate alle prenotazioni i ticket sono andati a ruba. Il 20 febbraio era prevista la prelazione per gli abbonati mentre il 21 toccava a tutti gli altri tifosi: posti sold-out in pochi minuti.

Appuntamento giovedì 22 febbraio, allo stadio “Renzo Barbera”, dalle ore 16.00 alle 20.00. Tifosi e appassionati avranno l’opportunità di vedere da vicino e scattarsi una foto ricordo con la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club vinti dal Manchester City.

