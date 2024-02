Cremonese – Palermo, la vendita per gli ospiti dura solo un’ora: biglietti sold-out

Il sold-out era facilmente pronosticabile, ma non in così poco tempo. Sono terminati in un’ora i biglietti per il settore ospiti della gara Cremonese – Palermo, in programma sabato 24 febbraio alle ore 14.

La vendita è iniziata oggi, lunedì 19 febbraio, alle ore 12 e già dopo mezz’ora il sito di TicketOne indicava una scarsa disponibilità. Alle 13 sono finiti i biglietti, la Curva Nord Ospiti dello stadio “Giovanni Zini” è sold-out.

I tifosi del Palermo hanno risposto come sempre alla grande, ‘polverizzando’ i 2.425 biglietti messi a disposizione. Probabile che la Cremonese, nelle prossime ore, apra anche altri settori ai supporter rosanero.

