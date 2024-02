Baldini show in conferenza: “Sono uno del popolo che gioisce in base alla felicità degli altri”

Solito show di Silvio Baldini in conferenza stampa. Il nuovo allenatore del Crotone si è presentato e ha parlato delle difficoltà del compito che lo attende, spaziando come di consueto dal calcio alla filosofia.

“Quando ci sono questi percorsi io mi ci fiondo – afferma – . Sono uno del popolo che gioisce in base alla felicità degli altri. Credo che vi aspettate da me grandi risultati. Non vengo qui per mettermi un paracadute sul futuro. Devo dimostrare, sapendo che ho la società dalla mia parte. Siamo costretti a dare tutto ciò che abbiamo. Io parto sempre dal principio: quando vedo il calcio voglio emozionarmi e cosa mi emoziona? I gol. Se una squadra esprime un certo stile di gioco e crea occasioni da gol ti viene voglia di guardarla”.

“Il calcio mi deve aiutare a cercare chi sono. Sono stato sei anni senza allenare perché capivo che in quel momento della mia vita non avevo ancora trovato quello che desideravo. In quegli anni di solitudine ho dato un senso alla mia vita – continua – . Provo a fare qualcosa di diverso a livello emotivo e la mia età magari può aiutarmi. Io non insegno calcio, cerco di essere utile comportandomi come potrebbe fare un padre. Se io rispetto pretendo rispetto, se non me lo dai me lo prendo. Per questo a volte passo come una persona particolare…”.

