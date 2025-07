L’Athletic Palermo diventa ufficialmente una SSD: costituita la nuova società

L’Athletic Club Palermo compie un importante passo nel proprio percorso di crescita e sviluppo: è stata ufficialmente costituita la nuova Società Sportiva Dilettantistica (SSD), che sancisce un cambiamento strategico volto a garantire maggiore solidità, strutturazione e progettualità per il futuro.

L’obiettivo della nuova SSD è consolidare i risultati raggiunti negli ultimi anni, puntando su professionalità, passione e trasparenza gestionale. Il tutto mirando a un futuro ambizioso e sostenibile.

“La trasformazione in SSD rappresenta un momento fondamentale per il nostro club, sinonimo di solidità a livello societario e visione a lungo termine”, ha dichiarato Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Club Palermo.





Ai soci già presenti si aggiungono tre nuove figure di rilievo per la città di Palermo che rafforzano ulteriormente la struttura dirigenziale del club. Francesco Lo Verso, imprenditore locale attivo nel mondo dell’abbigliamento sportivo; Nino La Gumina, calciatore in attività con oltre 200 presenze tra i professionisti che ha scelto di sposare il progetto nerorosa per sostenere la propria città; il dottore Nicola Mauceri, stimato dentista e professore universitario, già vicepresidente dell’Athletic Club Palermo.

Nel nuovo organigramma societario, Gaetano Conte sarà ancora il presidente del club. Assumeranno il ruolo di vice presidenti, invece, Antonio Cottone e Michele Lo Valvo, mentre Nicola Mauceri sarà il past vice president. Comporranno il consiglio d’amministrazione, infine, Walter Bertucci, Leonardo Ciccarelli, Matteo Galletta, Davide La Fiora, Antonino La Gumina, Francesco Lo Verso e Salvo Prestigiacomo.

Il nuovo organigramma

Gaetano Conte – Presidente

Michele Lo Valvo – Vicepresidente

Antonio Cottone – Vicepresidente

Nicola Mauceri – Past Vicepresidente

Walter Bertucci, Leonardo Ciccarelli, Matteo Galletta, Davide La Fiora, Antonino La Gumina, Francesco Lo Verso e Salvo Prestigiacomo – Membri del Consiglio d’Amministrazione