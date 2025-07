Ceccaroni: “C’è grande entusiasmo. Inzaghi ci trasmette quello in cui crede”

È intervenuto in conferenza stampa Pietro Ceccaroni, al termine della sessione mattutina del quarto giorno di ritiro del Palermo in Valle d’Aosta. Il difensore rosanero ha trasmesso sensazioni positive sul clima all’interno del gruppo, parlando di grande entusiasmo nello spogliatoio e riservando parole al miele per il nuovo tecnico Inzaghi, descritto come un allenatore arrivato“con tanta voglia di lavorare e far bene fin da subito.

Dal punto di vista tattico, Ceccaroni ha spiegato di trovarsi perfettamente a suo agio nel ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre, con la libertà — e l’invito del mister — a proporsi spesso in fase offensiva.

Guardando alla prossima stagione, il difensore ha sottolineato le insidie di una Serie B che definisce “sempre ostica”, indicando le retrocesse dalla A come favorite per la promozione e citando il Mantova come possibile outsider, pur riconoscendo che è ancora presto per i bilanci. Su Inzaghi ha aggiunto che l’allenatore tiene tantissimo al pressing e alla fase offensiva, ci chiede intensità e coraggio.





Guardando all’amichevole di lusso contro il City, Ceccaroni ha descritto la sfida come un mix di emozioni, consapevole del valore assoluto degli avversari ma fiducioso che il Palermo saprà offrire una prestazione all’altezza dell’occasione. L’obiettivo sarà quello di onorare al meglio l’impegno e regalare una serata speciale ai tifosi, il cui sostegno – ha sottolineato – non è mai mancato, come dimostrano i già oltre 10.000 abbonamenti sottoscritti in vista della nuova stagione.

ORE 12.25 – “L’impatto mi sembra molto positivo. C’è grande entusiasmo. Il mister si è presentato con grande voglia di lavorare e cerca di trasmetterci quello in cui crede. Il fatto che ci sia molto entusiasmo è importante. Sono contento della scorsa stagione a livello personale anche se l’obiettivo della squadra non è stato raggiunto. Riuscire a giocare un po’ più avanti è stata una cosa migliore. Questo modulo con la difesa a 3 mi dà possibilità di esprimermi meglio. Cercheremo di riproporlo quest’anno”.

ORE 12.27 – “Gli errori dell’anno scorso sono stati valutati. Ci sono tanti diversi motivi. Inzaghi ci sta dando grande dedizione sul lavoro. Ci dice di pensare al gruppo e non al singolo. Abbiamo una squadra di livello e dobbiamo mettere qualcosa in più per centrare l’obiettivo. Augello? È il mio testimone di nozze: ci simo sentiti spesso e abbiamo fatto un sacco di vacanze insieme. È un grande giocatore”.

ORE 12.30 – “Siamo solo all’inizio. Vedremo che indicazioni ci darà il mister. Sembra che l’input sia quello di muoversi tanto e creare gioco non solo in impostazione ma anche nel trovarsi in zona offensiva a fare gol. La Serie B è un campionato complicato: spesso ci sono sorprese. Dobbiamo lavorare con entusiasmo e voglia di fare. Il Palermo deve stare lì davanti e cercheremo di farlo”.

ORE 12.31 – “Il mister tiene tanto al pressing e alla fase offensiva, sa che recuperando palla ed essendo compatti possiamo essere più pericolosi in avanti. I nostri tifosi? Non ci hanno mai fatto mancare sostegno. Abbiamo voglia di riscatto e l’entusiasmo che sta arrivando può farci andar bene le cose: dobbiamo essere noi a metterci del nostro e rendere orgogliosi i tifosi”.

ORE 12.34 – “Sfida col City? Un mix di bellissime emozioni. Chi non sogna di giocare con una squadra di questo livello? Affronteremo dei campioni di livello assoluto e cercheremo di fare una bella figura. Loro hanno una squadra di livello mondiale. Vedremo di riuscire a giocare bene al “Barbera”. Le squadre retrocesse dalla A partono sempre per fare un campionato di livello. Chi può sorprendere? Forse il Mantova: loro giocano molto bene ma è ancora molto presto”.

