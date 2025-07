Palermo, ufficiale l’acquisto di Gyasi: il giocatore è arrivato in ritiro

Emmanuel Gyasi è un nuovo giocatore del Palermo. L’esterno è arrivato in hotel nella mattinata di mercoledì 16 luglio e svolgerà la seduta mattutina con il resto dei compagni, agli ordini di Inzaghi.

Il classe 1994 arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli dopo una trattativa lampo condotta negli ultimi giorni, che ha portato il club rosanero a chiudere rapidamente l’accordo. Il ragazzo di origini ghanesi, ma nato a Palermo, è pronto a rimettersi in gioco in Serie B, con l’obiettivo di dare qualità, esperienza e dinamismo alla squadra di Inzaghi.

Gyasi è un profilo duttile, capace di ricoprire più ruoli sul fronte d’attacco: preferisce agire sulla fascia destra, ma può adattarsi anche a sinistra o in posizione più centrale. Il suo arrivo rappresenta un importante innesto con oltre 100 presenze in Serie A e una buona esperienza maturata con Spezia ed Empoli.





La nota del club

Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Empoli FC le prestazioni sportive di Emanuel Gyasi.

Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

A Emanuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO ‘PENDE’ A SINISTRA