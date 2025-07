Gautieri: “Occhio al Palermo, ma ci sono altre due favorite”

Carmine Gautieri, ex allenatore di Taranto e Avellino tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, indicando le sue favorite per la promozione.

“In Serie B ci sarà la conferma del Catanzaro e potrebbe esserci la rinascita della Sampdoria. Occhio al Palermo e ovviamente Venezia ed Empoli“, afferma.

Gautieri parla anche di Silvio Baldini, prossimo commissario tecnico dell’Italia Under 21: “Viva la meritocrazia, che è mancata negli ultimi anni. Ha meritato questa chance. È una mosca bianca. Bravo Gravina a scegliere l’uomo giusto”.





