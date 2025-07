CorSport – “Palermo, Osti ha in cantiere almeno altri tre-quattro innesti”

“A Chatillon si contano le ore per avere a disposizione un altro volto nuovo: Gyasi dovrebbe essere ufficializzato in giornata“. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul mercato del Palermo.

Gyasi non sarà l’ultimo, dato che Osti ha in cantiere almeno altri tre-quattro innesti importanti: due difensori, uno per lato, con Bani (si attende la risposta del Genoa perché col giocatore c’è già un accordo) in vantaggio su Cistana per il settore destro, e un under per il settore sinistro. Lucchesi è il favorito.

Va poi risolto il caso Palumbo, trovando l’incastro giusto per portare il fantasista del Modena in rosanero, anche in questo caso con un accordo già definito, e inserito un altro centrocampista nel gruppo, che probabilmente arriverà solo al termine del ritiro, dopo l’attenta valutazione di Inzaghi sui giocatori attualmente a disposizione.





