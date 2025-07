Chi è Emmanuel Gyasi, il nuovo esterno del Palermo

Emmanuel Gyasi, esterno offensivo classe 1994, nato proprio a Palermo l’11 gennaio 1994, è un nuovo giocatore rosanero. Un innesto che unisce valore tecnico e significato emotivo per i tifosi rosanero.

Dalle origini fino alla A

Nato a Palermo, Gyasi rimane sull’isola fino ai quattro anni, per poi trasferirsi in Ghana con i genitori. A 11 anni ritorna in Italia e si stabilisce a Pino Torinese, in provincia di Torino. Dopo essersi formato nelle giovanili di Pro Vercelli e Torino, nel 2014 inizia una carriera ricca di prestiti tra Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese e Südtirol, raggiungendo la definitiva autorevolezza con lo Spezia, dove conquista la promozione in Serie A nel 2020.

Caratteristiche tecniche e numeri

Alto 1,81 m, destro naturale, oggi può ricoprire ruoli da esterno offensivo a mezzala, ala su entrambe le fasce o trequartista. Affidabile e versatile, vanta ben 437 presenze tra i professionisti, di cui 178 in Serie A e 64 in Serie B. Nella stagione 2024‑25, con la maglia dell’Empoli, disputa 37 partite da titolare in A, segnando due reti e fornendo un assist.





Nasce come esterno d’attacco, ma nelle ultime stagioni è stato spesso impiegato a tutta fascia o a centrocampo. La sua caratteristica principale è la corsa, unita all’intelligenza tattica. Nel Palermo dovrebbe contendersi il posto a destra con Pierozzi.

Identità e appartenenza

Cittadino italiano dal 2017 (mantiene anche la cittadinanza ghanese), Gyasi incarna un profilo multiculturale e di resilienza. Dopo l’infanzia tra Palermo e Ghana, si è affermato al Nord, guadagnandosi la fiducia della nazionale ghanese (3 presenze nel 2021).

Orgoglioso delle sue radici, racconta di aver iniziato a giocare “scalzo nei campi di terra del Ghana” e di essere stato motivato dall’incontro con Cristiano Ronaldo, che nel 2021 gli strinse la mano suggellando il messaggio: “Lavora duro per realizzare i tuoi sogni” .

Il trasferimento al Palermo: tempismo perfetto

Quest’estate il Palermo ha virato su di lui dopo il naufragio della trattativa per Elia, ma il d.s. Osti lo seguiva già da tempo. Non si tratta di un vero e proprio ‘piano B’, più un’occasione di mercato che si è venuta a creare strada facendo.

Cosa può dare al Palermo

Esperienza a livelli alti: cinque stagioni consecutive in Serie A con Spezia ed Empoli. Versatilità tattica: perfetto per il 3‑4‑2‑1 di Inzaghi, può agire su tutta la fascia o come trequartista/falsa punta. Carattere e attaccamento: un ritorno ‘a casa’ che rafforza l’identità del club e galvanizza l’ambiente.

