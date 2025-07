Palermo, Nespola va all’Arzignano / UFFICIALE

Nuova avventura in prestito per Manfredi Nespola. Dopo la stagione in Serie D con la Flaminia, dove ha collezionato 17 presenze, il giovane portiere di proprietà del Palermo si trasferisce nuovamente a titolo temporaneo, questa volta in Serie C, all’Arzignano Valchiampo.

La nota del club

Il Palermo FC comunica di aver ceduto al FC Arzignano Valchiampo il calciatore Manfredi Nespola.

Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo.





A Manfredi un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

LEGGI ANCHE

PALERMO, UFFICIALE GYASI

PALERMO, CHI È GYASI