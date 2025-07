Ritiro Palermo, quarto giorno: Inzaghi mischia le carte

Carte mischiate da Inzaghi nella seduta mattutina del quarto giorno di ritiro in Valle d’Aosta. Il Palermo, dopo una breve fase di riscaldamento basata su scambi rapidi “uno-due” e finalizzazioni su porticine, è passato a una corposa sessione tecnico-tattica, con due squadre schierate all’interno della trequarti campo.

Il tecnico rosanero ha insistito più volte sull’importanza del movimento senza palla, chiedendo ai suoi di non offrire punti di riferimento all’avversario. Le esercitazioni si sono concentrate sull’uscita dal pressing, sull’abbassamento del mediano sulla linea difensiva, sull’ampiezza garantita dagli esterni e, infine, sul lavoro tra le linee di Brunori, che spesso arretra fino alla zona del mediano per ricevere e smistare il pallone.

Tante soluzioni testate

In difesa, Inzaghi ha testato più soluzioni: Peda è stato provato come centrale, con Magnani spostato sul centrodestra e Ceccaroni, sempre propositivo in fase offensiva, sul centrosinistra. Non è mancata anche l’opzione Diakité come terzo di difesa. A centrocampo si sono alternate le coppie Gomes-Ranocchia (con quest’ultimo autore di un elegante tunnel su Pierozzi) e Segre-Blin.





Il tecnico ha elargito diversi “bravo” ai suoi, a conferma della soddisfazione per l’intensità e l’impegno visti in campo. Grande attenzione anche alle marcature preventive, con un focus specifico sul ruolo dei mediani: il destro chiamato a inserirsi in fase offensiva, il sinistro più attento al palleggio e alla copertura.

Spazio anche a esercitazioni sulle catene laterali, con prove da “quinto a quinto”: inizialmente protagonisti Pierozzi e Lund, poi sostituiti da Di Francesco — provato anche sulla fascia destra — e Augello. Gyasi ha svolto la prima parte dell’allenamento con i compagni, poi un lavoro differenziato. In attacco si sono alternati due tridenti: Brunori, Di Francesco e Pohjanpalo da un lato, Vasic, Le Douaron e Corona dall’altro.

Inzaghi scherza con Augello

Divertente il siparietto finale tra Inzaghi e Augello: dopo aver spostato Pierozzi nel ruolo di attaccante, il tecnico ha scherzato col terzino ex Cagliari dicendo: “Finalmente l’ho messo nel suo ruolo”. Nel pomeriggio è in programma una seconda seduta, mentre domani, 17 luglio, i rosanero disputeranno la prima amichevole contro la rappresentativa della Valle d’Aosta.

