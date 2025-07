Ritiro Palermo, Ceccaroni in conferenza stampa / VIDEO

Pietro Ceccaroni ha trasmesso entusiasmo e ottimismo nella conferenza stampa del quarto giorno di ritiro del Palermo in Valle d’Aosta. Il difensore ha parlato di un gruppo affiatato e motivato, con uno spogliatoio già unito e coinvolto nel nuovo progetto tecnico.

Ha riservato parole di grande stima per Inzaghi, sottolineandone l’approccio energico e determinato. La sintonia tra tecnico e squadra, secondo Ceccaroni, si è creata rapidamente, grazie alla chiarezza delle idee e alla passione trasmessa sin dai primi allenamenti.

Sul piano tattico, Ceccaroni ha spiegato di sentirsi pienamente a proprio agio come braccetto sinistro nella difesa a tre, un ruolo che gli consente anche di partecipare attivamente alla manovra offensiva. Riguardo al campionato che attende il Palermo, il centrale ha definito la Serie B come un torneo complicato e imprevedibile. Ha indicato le retrocesse dalla A come principali candidate alla promozione, ma ha anche menzionato il Mantova come possibile outsider.





In vista dell’amichevole contro il Manchester City, Ceccaroni ha parlato di un evento dal grande impatto emotivo. Con piena consapevolezza del valore dell’avversario, ha assicurato che il Palermo affronterà la sfida con serietà e determinazione, per onorare l’occasione e offrire ai tifosi una serata memorabile. Ha infine sottolineato il ruolo fondamentale del pubblico rosanero, ricordando con orgoglio i già oltre 10.000 abbonamenti sottoscritti per la nuova stagione.

Il video della conferenza stampa

LEGGI ANCHE

CECCARONI: “C’È GRANDE ENTUSIASMO”

RITIRO PALERMO, INZAGHI MISCHIA LE CARTE

PALERMO, CHI È GYASI

PALERMO, UFFICIALE GYASI