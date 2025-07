Vieira: “Bani? Per noi è importante, un punto di riferimento per i giovani”

Parla Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa è intervenuto in conferenza stampa da Moena, sede del ritiro del Grifone. Tra i temi toccati, anche quello relativo a Mattia Bani, al centro di una trattativa di mercato che vede il Palermo fortemente interessato al difensore.

“In questa fase della stagione è fondamentale avere giocatori che conoscono già l’ambiente. Ci sono arrivi e partenze, ma elementi come Bani, Malinovskyi ed Ekuban sono preziosi: aiutano i nuovi sia in campo sia nell’inserimento nel contesto del club”, ha spiegato Vieira.

Bani resta in cima alla lista del Palermo per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, i rosanero avrebbero messo sul piatto un triennale. Tuttavia, Vieira non sembra intenzionato a lasciarlo partire e lo avrebbe ribadito anche in un colloquio diretto con il giocatore.





Inoltre, il Genoa non avrebbe gradito il tentativo del Palermo di concludere l’operazione a condizioni molto favorevoli, quasi a costo zero. La trattativa resta aperta e sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE

RITIRO PALERMO, INZAGHI MISCHIA LE CARTE

PALERMO, CHI È GYASI

PALERMO, UFFICIALE GYASI