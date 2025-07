ORE 17.30 – Inizia l’allenamento.

Il Palermo torna in campo. Tutto pronto per la seduta pomeridiana dei rosa al quarto giorno di ritiro in Valle D’Aosta. A partire dalle 17.30 circa la diretta testuale dell’allenamento su Stadionews.

LEGGI ANCHE

RITIRO PALERMO, INZAGHI MISCHIA LE CARTE





PALERMO, CHI È GYASI

PALERMO, UFFICIALE GYASI