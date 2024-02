Catania, Rizzo dopo l’addio: “Non è dipeso solo dall’infortunio. Grazie al gruppo dell’anno scorso”

Giuseppe Rizzo saluta il popolo di Catania dopo la rescissione del contratto con un messaggio sui social e manda un velato attacco alla società riguardo il suo addio.

Rizzo specifica che la decisione di rescindere l’accordo non è “dipesa solo dall’infortunio”. Il centrocampista aggiunge che non avrebbe “mai pensato di dire addio” e saluta quello che ritiene il vero capitano, Marco Biagianti.

Il messaggio completo

“Grazie Catania. E’ stato un onore vestire questa maglia per quasi 5 anni. Sono grato per ogni momento vissuto in questa splendida città e per il sostegno incondizionato dei tifosi. La decisione di rescindere il contratto sicuramente non è dipesa solamente dal mio infortunio. Il mio affetto per questa squadra e per voi rimarrà sempre immutato. Porterò con me i ricordi indelebili di gioia e sacrificio sudati sul campo. Grazie di cuore per l’amore e l’energia che mi avete regalato. Purtroppo è arrivato il momento di dire addio, cosa che non avrei mai pensato di dover fare, ma Catania resterà per sempre nel mio cuore. Ci tengo a ringraziare il FANTASTICO GRUPPO dello scorso anno, che ha permesso di riportare Catania dove merita, Mr. Ferraro con il suo staff, il Direttore Laneri, F. Arena, E. Catania, P. Motta e il vero CAPITANO Marco Biagianti. CIAO CATANIA. PATTENU I CAVADDI”.