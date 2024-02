Cremonese – Palermo, non c’è posto allo “Zini”: tutti i biglietti sold-out in 24 ore

Ancora una volta i tifosi hanno risposto “presente” e allo Zini si attende una cornice di pubblico d’eccezione. Il Palermo si prepara ad affrontare sabato la Cremonese in esterna, in un match dal sapore di futuro con molte ambizioni in campo.

I grigiorossi vogliono allungare sulle inseguitrici, i rosa superare i padroni di casa. Per l’occasione, con quattro giorni d’anticipo, i biglietti dell’incontro sono stati praticamente divorati.

Sono bastate 24 ore per vendere tutti i ticket con i tifosi rosanero che si presenteranno in un numero maggiore rispetto alla capienza del settore ospiti, avendo acquistato tagliandi anche per altre zone dell’impianto.

La società lombarda, infatti, non ha previsto limitazioni. Da una parte più di 2.500 tifosi rosanero, dall’altra ben 12mila a supporto della formazione di Stroppa in un match che si preannuncia scoppiettante.