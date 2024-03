Bucchi: “In B lotta a quattro per il 2° posto. Rosa meno carichi, ma possono reagire”

“Per il secondo posto è una bella lotta con quattro squadre che hanno organici e ambizioni per arrivare fino in fondo”.

Sono le parole di Christian Bucchi, ex allenatore dell’Ascoli, intervistato da Tuttomercatoweb. Il tecnico parla delle formazioni che lottano per la promozione diretta e individua “Venezia, Cremonese, Como e Palermo”.

“Oggi forse i rosanero sono quelli meno carichi di entusiasmo alla luce degli ultimi due risultati – spiega -. Però hanno tutto per reagire”, conclude.