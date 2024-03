Catania, Grella: “In debito con i tifosi”. Sturaro: “Se stacchiamo la spina siamo stupidi”

“Non smetteremo mai di ringraziare i tifosi per la loro passione”. Lo ha detto Vincenzo Grella intervistato da Rai Sport. Il vicepresidente del Catania loda i sostenitori accorsi nell’ultima uscita in Coppa Italia.

“Lo stadio pieno rappresenta un altro motivo d’orgoglio per il nostro presidente. Siamo in debito con i nostri tifosi”. Agli stessi microfoni è intervenuto Stefano Sturaro, arrivato nell’ultima sessione di mercato.

“Se adesso pensiamo di staccare la spina e rivederci poi a maggio siamo degli stupidi. Dobbiamo far finta di non avere fatto nulla. Non voglio trovare alibi ma cambiare così tanto non semplifica la situazione. Ma il nostro allenatore ha avuto una intuizione giusta per cercare di riempire di più la zona offensiva”, conclude.