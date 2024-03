Repubblica – “A Brescia forze fresche per un Palermo a corto di fiato”

“Adesso il Brescia, poi il Lecco e infine l’exploit col Venezia per riprendere le redini e rialzare la testa”. Con queste parole Repubblica apre la sua disamina sul Palermo e sui prossimi incontri, a partire dal Brescia: gara in cui Corini dovrà trovare la quadra per migliorare “una compagine apparsa stanca fisicamente e troppo fragile mentalmente”.

Il cammino per la Serie A è però ancora a portata di mano e i biancazzurri non vivono il loro miglior momento con sei punti ottenuti in altrettante uscite. Corini ne dovrà approfittare cercando di sistemare una formazione in riserva d’ossigeno.

Sul quotidiano si parla quindi del possibile innesto di Leo Stulac al posto di Gomes, stremato dalle ultime uscite. “Stulac ha già dimostrato di poter essere utile alla causa con due assist e quattro centri nel torneo, due dei quali fondamentali per il successo in extremis nella prima uscita con gli uomini di Stroppa e per il 2-2 definitivo con lo Spezia”, si legge.