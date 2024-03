GdS – “Brescia e Lecco: il sogno passa dalle trasferte”, “Corini, rondinelle nel destino”

Il Palermo dovrà dimostrare di “aver imparato la lezione” dopo la sconfitta con la Ternana e “svoltare nei prossimi due impegni in trasferta con Brescia e Lecco“.

Lo scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sui dubbi scaturiti dall’attuale condizione fisica dei rosa dopo la prova contro gli umbri. Serviranno sei punti nelle prossime due sfide in Lombardia per ri-focalizzare sull’obiettivo promozione.

“A suscitare maggiore rammarico non sono le due sconfitte stagionali ma i sei pareggi: come nel 2022/23 i rosa sono tra le squadre cadette con più “x” all’attivo”, sottolinea Arena.

Nel quotidiano si parla anche di Corini che affronta il Brescia e il suo passato. Il tecnico è nato a Bagnolo Mella, paesino nel bresciano, per poi crescere calcisticamente in biancazzurro dal settore giovanile alla prima squadra.

In veste di allenatore ha pure ottenuto la A, il risultato più prestigioso in carriera ma con i rosa vuol fare lo stesso e il match di domani sarà fondamentale per ottenere punti in chiave promozione.