Palermo, i tifosi volano anche a Brescia: previsto il sold-out del settore ospiti al Rigamonti

Sia pareggio o sconfitta (figuriamoci vittoria), i sostenitori del Palermo ci credono fino alla fine e non smettono di supportare la formazione in ogni situazione. E sabato non farà eccezione.

Questa volta i tifosi volano verso la Lombardia e al Rigamonti si prevede il tutto esaurito. Sono circa mille i posti a disposizione e ne mancano appena una manciata per ottenere un nuovo soddisfacente risultato per i supporter, in questa stagione da primato insieme a quelli della Sampdoria.

C’è tutta la giornata di oggi per il sold out ufficiale (la vendita dei ticket terminerà alle 19 di questa sera) ma non sembrano esserci dubbi sul seguito rosanero e ancora una volta risponderà presente, visto che – appena messi in vendita-, i tagliandi sono stati divorati.