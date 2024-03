Clamoroso in Serie A, due Big si scambiano il mister | La notizia scatena il terremoto

Colpo di scena in Serie A: due grandi squadre del nostro Campionato sono pronte a ‘scambiarsi’ gli allenatori. Ecco di chi si tratta

Ogni finestra di calciomercato infiamma sempre i sogni e le aspettative dei tifosi. Non importa che la squadra del proprio cuore sia in vetta alla classifica o che si ritrovi in acque torbide. Per i tifosi è importantissimo riuscire a mettere le mani sui grandi talenti di oggi e del domani.

Ovviamente si tratta di un’operazione molto più semplice sulla carta che nel concreto. Anzi, riuscire a costruire una squadra che sappia raggiungere gli obiettivi prefissati prevede un’analisi approfondita che non tocca solo il versante tecnico e tattico.

Inserire un nuovo giocatore in un gruppo già costruito significa anche considerare la sua integrazione a livello umano. Il responsabile del funzionamento della squadra sul campo, alla fine, è sempre l’allenatore. La figura del tecnico è fondamentale per raggiungere i risultati sperati.

Scegliere la persona giusta per la propria panchina è altrettanto complicato. Ora, in Serie A qualcuno sostiene che a fine anno potremmo assistere a una svolta piuttosto clamorosa, con due big pronti a scambiarsi la panchina.

Destini incrociati per i due allenatori

Lo scorso lunedì le due squadre della capitale hanno concluso la giornata di campionato. Se la Roma ha vinto contro un ostico Torino, la Lazio si è fermata contro al muro viola di Vincenzo Italiano. L’occasione, però, ha fatto rilanciare alcune riflessioni.

Maurizio Sarri al momento è concentrato sul raggiungimento del quarto posto in campionato. A fine stagione, però, potrebbe decidere di cambiare aria. Molto dipenderà anche dalla volontà di Lotito. In questo caso, i nomi dei sostituti sono già nell’aria: si parla di Tudor, Scaloni o Conceiçao.

Tutto dipenderà dalle scelte

Non solo, perché la scelta potrebbe ricadere anche su Vincenzo Italiano, che già nel 2021 era stato a lungo corteggiato dai biancocelesti. In questo caso, però, si compirebbe un destino di incroci. Sarri, infatti, avrebbe piacere ad avvicinarsi a casa, tentando una nuova esperienza con la Fiorentina.

Certamente tutto passerà dalle singole volontà delle persone coinvolte, compresa quella di Commisso. Di sicuro, però, sia Italiano che Sarri prenderebbero seriamente in considerazione l’ipotesi di lanciarsi in queste due nuove avventure. Vedremo cosa saprà dirci questo finale di campionato in merito.