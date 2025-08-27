Calciomercato, gran colpo del Catania: tutto fatto per Caturano

Il Catania mette a segno un gran colpo di mercato: è tutto fatto per l’arrivo di Salvatore Caturano, centravanti classe 1990 che andrà a rinforzare l’attacco della squadra di Domenico Toscano. Dopo 112 presenze, 49 gol e 11 assist con il Potenza, il bomber lascia la Basilicata per vestire la maglia rossazzurra. Nella scorsa stagione ha firmato 18 reti, confermando la sua fama di ‘cecchino’ del Girone C, dove vanta in totale 93 gol in 217 presenze.

Nelle prossime ore l’attaccante saluterà i compagni di Potenza e raggiungerà Catania, pronto a mettersi subito a disposizione. L’entusiasmo tra i tifosi è alle stelle: i numeri del centravanti pugliese parlano da soli e il suo arrivo rappresenta un innesto di spessore per una squadra che punta in alto.

Trattativa e alternative

L’operazione ha richiesto settimane di dialoghi serrati tra i due club. Nonostante le parole rassicuranti dell’allenatore del Potenza, il Catania non ha mollato la presa e ha trovato l’intesa, con i lucani che hanno chiesto un indennizzo per il trasferimento. In parallelo, erano state sondate anche altre piste, tra cui Cosimo Patierno e Gabriele Gori dell’Avellino, ma la dirigenza etnea ha scelto di affondare su Caturano.





Non solo attacco: il Catania guarda anche al futuro con Simone Leonardi, talento classe 2005 della Sampdoria, per un’operazione a titolo definitivo con prestito in un club che gli garantisca spazio. Sul fronte mediano, restano vivi i contatti per Davide Buglio della Juve Stabia e Simone Tascone del Foggia, entrambi profili utili per rafforzare la linea di centrocampo.

Movimenti in uscita

Parallelamente, si registrano partenze importanti: Davide Marsura ha risolto consensualmente il contratto in scadenza nel 2026, chiudendo la sua esperienza a Catania con 31 presenze e 2 gol. Anche Filippo D’Andrea, non convocato nell’ultima sfida col Foggia, è vicino al trasferimento al Sorrento.

