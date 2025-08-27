Abbonamenti, Palermo e Catania con numeri da Serie A: la classifica

Palermo e Catania non giocano la stessa categoria, ma sul piano del tifo hanno già numeri da Serie A. Con oltre 16.500 abbonamenti, i rosanero si piazzano davanti a club storici della massima serie, mentre i rossazzurri, con quasi 12.000 tessere, dominano in Serie C e superano buona parte della cadetteria. La classifica degli abbonati 2025/26, elaborata italiani.it, racconta una Sicilia che, tra entusiasmo e appartenenza, si conferma terra di calcio vero e passionale.

Palermo, che numeri!

La campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2025/26 si è chiusa con un risultato che profuma di élite calcistica: 16.504 tessere sottoscritte dai tifosi rosanero. Un dato che rappresenta il miglior risultato dalla rifondazione del club nel 2019 e il più alto degli ultimi quindici anni, paragonabile alla stagione 2010/11, quando furono staccati 16.906 abbonamenti in piena era europea. Rispetto al 2024/25, l’aumento è di circa 3.000 tessere.

Il Palermo non ha raggiunto di poche centinaia di unità il tetto fissato dal club a 17.000, ma il risultato resta eccezionale. In Serie B solo la Sampdoria ha più abbonati (20.392). Non va dimenticato anche l’aspetto sociale: ogni abbonato ha contribuito con 2 euro al progetto “Palermo in the Community”, finalizzato alla creazione di campetti nei quartieri più disagiati.





Confronto con la Serie A

Il dato rosanero trova la sua vera dimensione se rapportato con i club di Serie A. Con 16.504 abbonamenti, il Palermo supera Cagliari (13.576), Fiorentina (12.500), Verona (12.000) e Udinese (13.360), collocandosi anche sopra l’Atalanta (15.200, sold out) e nettamente davanti a realtà consolidate della massima serie.

Catania, entusiasmo rossazzurro

Anche Catania può sorridere: la campagna abbonamenti ha già superato quota 11.500 tessere, con l’obiettivo di crescere ulteriormente grazie alla riapertura delle sottoscrizioni fino al 30 agosto. Il roboante 6 – 0 rifilato al Foggia all’esordio ha riacceso l’entusiasmo e la prospettiva è di chiudere intorno alle 12.000 unità. Per un club che milita in Serie C, si tratta di un dato clamoroso: nessun’altra realtà della categoria si avvicina, con il Vicenza (7.750) molto distante.

La spinta del popolo rossazzurro colloca il Catania davanti a metà Serie B: basti pensare che club storici come Reggiana (5.651), Frosinone (5.392) o Venezia (4.500) non raggiungono neanche la metà delle tessere etnee.

