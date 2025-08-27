Di Marzio: “In chiusura il passaggio di Di Francesco al Catanzaro”

Federico Di Francesco sempre più vicino a chiudere l’accordo e passare in un nuovo club per dire addio al Palermo.

L’attaccante era già nel mirino del Catanzaro e sembra che ci siano stati altri passi avanti. Ne ha parlato il giornalista Gianluca Di Marzio, sottolineando che l’affare è in chiusura.

Sul calciatore c’era anche l’Empoli ma sembra che il Catanzaro abbia effettuato il sorpasso. Inzaghi, quindi, dovrà rinunciare alla sua duttilità per il campionato, uno dei temi sul quale ragionava proprio l’allenatore.



