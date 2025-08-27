Di Marzio: “In chiusura il passaggio di Di Francesco al Catanzaro”
Federico Di Francesco sempre più vicino a chiudere l’accordo e passare in un nuovo club per dire addio al Palermo.
L’attaccante era già nel mirino del Catanzaro e sembra che ci siano stati altri passi avanti. Ne ha parlato il giornalista Gianluca Di Marzio, sottolineando che l’affare è in chiusura.
Sul calciatore c’era anche l’Empoli ma sembra che il Catanzaro abbia effettuato il sorpasso. Inzaghi, quindi, dovrà rinunciare alla sua duttilità per il campionato, uno dei temi sul quale ragionava proprio l’allenatore.
7 thoughts on “Di Marzio: “In chiusura il passaggio di Di Francesco al Catanzaro””
Cessione che mi trova d’ accordo, spesso infortunatoe pochissime volte decisivo. Ora occorre prendere Hernani e magari Calabresi in difesa che già conosce inzaghi e andiamo in A senza problemi. FORZA PALERMO
Se si da via anche Di Francesco allora si può cercare di fare uno sforzo per Esposito.
Si come no. Lo Spezia vuole 10 milioni.
Vi siete fissati che il City Group spenda una cifra folle per un giocatore. Hanno fatto il mercato con svincolati e Osti è stato un grande a rimediare a tutti gli errori che hanno fatto De Sanctis e Rinaudo. Inoltre il Palermo ha ancora a libro paga gli ingaggi di Pigliacelli, Insigne e adesso Magnani. I disastri che hanno fatto Rinaudo e De Sanctis impediscono al Palermo di spendere soldi.
Non vogliono andare in serie A stanno svendendo tutti i migliori
Scusa chi sono i migliori???
Quelli che hanno ceduto non hanno mai inciso….
I migliori? ah ah ah !!!
Saric, Nikolau etc…
Per riportare la campagna acquisti-cessioni ad un bell’8 pieno occorrerebbe un sostituto del livello di Magnani in difesa, un pensatore dai piedi buoni in mezzo al campo ed un bell’under a sx come vice Augello.
Forza Cfg. Non confondiamoci per la coda…