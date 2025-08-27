Lucioni a Repubblica: “Rosanero favoriti, fui costretto ad andare via e Dionisi non disse nulla”

Il presente, il passato e qualche sassolino da togliere dalle scarpe. Fabio Lucioni commenta a Repubblica la prossima sfida tra Palermo e Frosinone da doppio ex.

“Sono state due esperienze belle e coinvolgenti. Con la maglia del Frosinone mi sono tolto la soddisfazione di vincere il campionato, ma a Palermo ho scoperto una delle più belle piazze calcistiche italiane”.

“Lo scambio con Dionisi al Barbera? Ho semplicemente detto ad un mio ex allenatore che non avevo nulla da dirgli, in virtù del fatto che pochi mesi prima ero stato mandato via dal Palermo e lui non aveva in alcun modo esternato alcun pensiero nei miei confronti”.





Infine, la B. “Mi aspetto un campionato in cui il Palermo sarà la super favorita e credo che la squadra di Inzaghi possa fare un cammino in solitaria. Dietro i rosanero invece vedo molto equilibrio“.