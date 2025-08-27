Skye Stout, la 16enne con l’acne in viso ma il gol nel sangue: alla faccia degli haters

La ragazza in maglia da calcio si chiama Skye Stout, ha sedici anni, sedici eh? Ha firmato da poco il suo primo contratto da professionista con la prima squadra femminile scozzese del Kilmarnock, in un campionato in cui non te le mandano a dire. Si mena come fabbri ferrai nel pieno del lavoro. Talentuosa tanto da bruciare le tappe mentre molti suoi coetanei non sanno nemmeno di stare al mondo.

Skye, il bersaglio degli haters

Soltanto che Skye ha qualcosa che agli hater di qualsiasi “cazzodicosasimuova”, non è piaciuta. Una forte, e passeggera con l’età, acne. Il sito della squadra che quel giorno doveva accogliere la festa per la giovane calciatrice, è stato un trogolo di commenti schifosi da parte di immense teste di ca…volo. Gazze ladre della felicità altrui. Con rispetto per l’animale.

Alcuni l’hanno presa di mira per l’acne, in maniera tanto pesante che la società ha tolto il post. Pensate sia finita qui? No. Perchè essere mentecatti è virale, basta accostarsi ad altri esseri acefali. E così anche gli account personali di Skye sono stati presi di mira, costringendola a chiuderli.





La solidarietà dei grandi calciatori

Ma qui viene il bello. Molti utenti hanno “rimproverato” bonariamente la squadra scozzese, perché non doveva togliere il post. Ovviamente è stato fatto per proteggerla, ma tanti, tantissimi hanno preso le sue difese. Lo storico centravanti scozzese, il leggendario Ally McCoist, uno che le ha date e prese senza un domani tra campi fangosi, ha detto di essere il suo primo tifoso. Ma anche John Hartson, gallese ex Celtic e Jamie Carragher, ex Liverpool e opinionista TV, l’hanno sostenuta.

Praticamente Skye è riuscita a riunire la Gran Bretagna con la sua storia più che secoli di sfanculamenti reciproci. L’ex primo ministro scozzese Humza Yousaf ha dichiarato: “Ha firmato per una squadra professionistica a sedici anni, è già molto oltre qualsiasi cosa possano fare i suoi haters”.

Il gol e l’esultanza “immaginaria”

Tutto qui? No. Dopo qualche giorno di silenzio, Skye è entrata in campo per la prima giornata di campionato. E ha subito segnato. Non ho idea di come abbia festeggiato, se in maniera polemica o educata. Ma non credo abbia detto in gaelico scozzese “questo è per voi, epocali teste di cazzo”. Anche se lo spero tanto.

