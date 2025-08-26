Palermo, ceduto Saric all’Antalyaspor: ecco la formula / UFFICIALE

Dario Saric saluta Palermo, questa volta definitivamente: il centrocampista nato in Bosnia è stato ceduto all’Antalyaspor con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Si tratta di un ritorno nel club turco per Saric, che nel 2023 era già stato ceduto in prestito dal Palermo: in quella stagione ha collezionato 32 presenze e 3 gol. La stagione scorsa invece il centrocampista ha giocato 8 partite con i rosa di Dionisi per poi essere ceduto in prestito al Cesena per il finale di stagione.

Il comunicato

Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’Antalyaspor il calciatore Dario Saric. Il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A Dario un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.





