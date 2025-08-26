Calciomercato Serie B: un club pensa a Belotti. Nicolussi verso la Serie A. Il Cesena…

Si preannuncia un’ultima settimana di calciomercato infuocata in Serie B. La stagione è appena cominciata, ma diversi club si stanno già muovendo per colmare le lacune emerse alla prima giornata e rinforzare le proprie rose.

Idea Belotti per la Sampdoria

Tra questi c’è la Sampdoria, chiamata a risolvere il problema del gol evidenziato nella sconfitta con il Modena. Secondo quanto riportato da blucerchiati.net, un’idea concreta è quella per Andrea Belotti: l’attaccante ha dato apertura al trasferimento, ma resta da superare l’ostacolo dell’ingaggio, decisamente pesante per le casse blucerchiate.

Nicolussi Caviglia in Serie A?

In uscita, invece, tiene banco la situazione di Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, con molte probabilità, non giocherà nel Venezia la prossima stagione ed ha diversi occhi puntati dalla massima Serie.





La Fiorentina, come riportato da Alfredo Pedullà, potrebbe incrementare i dialoghi per portarlo in rosa: trattativa aperta, con la disponibilità del club lagunare a valutare l’operazione.

Cesena, colpo Castagnetti

Molto più avanzata, invece, la pista che conduce Michele Castagnetti al Cesena. Il regista della Cremonese è atteso in Romagna tra oggi e domani, 27 agosto. Un rinforzo di spessore per i bianconeri, determinati a mandare un messaggio forte e chiaro al campionato.

