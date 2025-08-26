Serie A, la Juve pensa alle cessioni. Milan-Harder in chiusura, Napoli su Hojlund

A circa cinque giorni al termine del calciomercato i club di Serie A si apprestano a compiere le ultime mosse per rinforzare la squadra: per alcuni si tratta di semplici operazioni riempitive, altri invece hanno bisogno di pedine importanti per completare La Rosa.

La Juventus pensa a cedere gli esterni: Djalo è passato al Besitkas (manca solo l’ufficialità), mentre sta entrando nel vivo la trattativa per portare Savona al Nottingham Forest. Il Milan invece pensa alla punta: è ormai raggiunto l’accordo con lo Sporting per Harder ma per sbloccare l’arrivo i portoghesi devono prima trovare un sostituto.

Il Napoli ha individuato il sostituto di Lukaku: si tratta di Rasmus Højlund, ex conoscenza della Serie A in questo momento in forze al Manchester United. Gli azzurri imbastiranno la trattativa nei giorni finali del calciomercato.



