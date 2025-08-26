Segre: “Pierozzi mi deve offrire una cena. Siamo un grande gruppo”

Jacopo Segre, protagonista della vittoria del Palermo contro la Reggiana, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Rgs e Tgs. Il centrocampista rosanero ha commentato il successo soffermandosi sull’episodio chiave del match: il suo straordinario assist di tacco che ha permesso a Pierozzi di segnare la rete decisiva, quella che ha consegnato ai siciliani i tre punti.

“È stata una grande azione, finalizzata da Pierozzi con un preciso tiro – afferma – . È stato un bel colpo da parte mia, ho reagito d’istinto, sapendo che Pierozzi aveva chiesto l’uno-due. Siamo felici per il risultato. Io e lui abbiamo un gran rapporto, scherziamo sempre, mi deve portare a cena (ride, ndr.)”.

Segre sta offrendo prestazioni di alto livello e si conferma tra i giocatori più in forma della squadra. “In tutti questi anni ho ricoperto tutti i ruoli, cerco sempre di esprimere al meglio le mie qualità. Sono felice così, bisogna continuare su questa strada. Stiamo lavorando tanto, siamo un grande gruppo, cerchiamo di mettere in campo tutto quello che ci chiede l’allenatore”, dice.





