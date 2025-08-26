Palermo – Frosinone, squalificato un difensore nei ciociari: le decisioni del giudice sportivo
Pesante assenza in difesa per il Frosinone: contro il Palermo non ci sarà Gabriele Calvani, squalificato dopo l’espulsione rimediata al 17’ del secondo tempo nella partita contro l’Avellino “per un intervento falloso su un avversario in chiara occasione da rete”.
Calvani, titolare della retroguardia gialloblù, rappresenta un’assenza significativa. Al suo posto, è probabile che l’allenatore Alvini schieri Bracaglia, già entrato nell’ultima gara per sostituire lo stesso Calvani dopo l’espulsione.
Tra i giocatori squalificati dal giudice sportivo figura anche Kouda dello Spezia, espulso al 44’ del primo tempo nella sfida contro la Carrarese. Inoltre, il Pescara è stato multato di 1.000 euro “per avere i propri sostenitori, al 34’ del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco”.
