Palermo – Frosinone, trasferta vietata ai tifosi ciociari: settore ospiti chiuso
Palermo – Frosinone senza tifosi ospiti: i residenti in provincia di Frosinone non potranno seguire la propria squadra nella trasferta di Palermo: è ufficiale la decisione della Prefettura di Palermo, a comunicarlo il club laziale stesso.
Data la grande rivalità esistente tra le due tifoserie, nata nel 2018 dopo la finale playoff di Serie B, il match è stato considerato “a rischio”. Con tutta probabilità verrà presa la stessa decisione per i residenti in provincia di Palermo per il match di ritorno.
Il comunicato
Frosinone Calcio comunica che, a seguito di quanto disposto e comunicato in data odierna dalla Prefettura di Palermo, è stata vietata la vendita dei tagliandi, per tutti i settori dell’impianto sportivo “Renzo Barbera”, ai residenti in Provincia di Frosinone.
La stessa Prefettura dispone la chiusura al pubblico del Settore Ospiti del suddetto impianto sportivo.
LEGGI ANCHE
PALERMO – FROSINONE, INFO BIGLIETTI