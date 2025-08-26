Serie B, 126.245 spettatori per la 1a giornata: Palermo in vetta, Samp staccata

Il “Barbera” è stato lo stadio più caldo della prima giornata di Serie B: secondo uno studio effettuato dalla Lega B, sono 126.245 gli spettatori andati allo stadio per guardare le partite d’esordio del campionato.

Il duello a distanza da seguire è stato quello tra Palermo e Sampdoria, ma ad averla vinta e non di poco è stato il club rosanero: sono stati 30.868 i titoli emessi per la partita contro la Reggiana, mentre a Marassi per il match contro il Modena sono stati 24.811.

Dove la Samp batte il Palermo è sul dato riguardante gli abbonamenti: i blucerchiati hanno già superato quota 20 mila, mentre i rosa si sono fermati a 16.504 (anche se il limite massimo era stato fissato a 17 mila).





Il comunicato

Buona la prima. 126mila e 245 spettatori allo stadio per la 1a giornata della Serie BKT raccontano meglio di ogni altra narrazione la passione che c’è attorno a un campionato che è espressione dei territori. Palermo e Sampdoria alzano la somma complessiva ma sono sei le partite che superano quota 10mila e altre due che la sfiorano.

Una B che piace e lo dicono i numeri, non solo quelli della prima giornata: i dati di tifosi, abbonati e spettatori sono in continuo aumento. Rispetto all’anno scorso sono aumentati gli abbonati, i follower nei social.

Anche le trasferte sono state frequentate: si è superato le mille presenze a Frosinone sponda Avellino e lo stesso è accaduto per i mantovani presenti a Monza. 722, infine, i tifosi biancoscudati sistemati nella Curva Sud del Castellani di Empoli.

