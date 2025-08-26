Da Palermo a Roma, altro record per Dybala: 500 partite con club italiani

Paulo Dybala ha tagliato un nuovo, prestigioso traguardo: contro il Bologna è arrivata la sua presenza numero 500 nei club italiani. La Joya, approdato in Serie A nel 2012, ha lasciato un segno indelebile ovunque sia passato. Con il Palermo ha collezionato 93 presenze, prima dei 293 gettoni in maglia Juventus e delle 114 partite (al momento) con la Roma. Nel complesso, 178 gol e un palmarès che comprende 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe e una promozione dalla Serie B.

Dybala e l’arrivo a Palermo

La storia italiana di Dybala inizia proprio in rosanero. Scoperto dall’agente Gustavo Mascardi e acquistato nel 2012 dall’Instituto per 12 milioni di euro, cifra record per il club siciliano, il suo trasferimento fu tutt’altro che semplice, tra trattative intricate e un braccio di ferro con la società argentina. Alla fine, il 2 settembre 2012 il giovane argentino debuttò in Serie A contro la Lazio, subentrando a Miccoli. L’11 novembre, contro la Sampdoria, arrivarono i primi due gol nella massima serie. Nonostante il talento emergente, la stagione si chiuse con la retrocessione del Palermo.

La promozione e l’esplosione in Serie A

Confermato anche in Serie B, Dybala contribuì al ritorno immediato dei rosa in massima categoria. Nel campionato 2014/15 divenne il simbolo della squadra di Iachini, formando con Vazquez e Belotti un tridente di qualità e fantasia. Segnò 10 reti nel solo girone d’andata e, a maggio 2015, indossò per la prima volta la fascia da capitano. La sua ultima partita in rosanero fu il 24 maggio, contro la Fiorentina: uscì tra gli applausi e la standing ovation dei tifosi, che salutarono un talento ormai pronto al salto di carriera.





Da Palermo al grande calcio

Quel saluto sancì la fine di un’epoca per il Palermo e l’inizio della consacrazione di Dybala. Da lì la Juventus, con trofei e successi, e poi la Roma, dove continua a incantare. Ma per i tifosi rosanero, la Joya resterà sempre legata a quel mix di gioventù, classe e passione che infiammò il “Barbera” e regalò sogni a una città intera.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO HA CAMBIATO PELLE