Calciomercato Palermo, interesse del Torino per Desplanches ​​

Il Torino ha messo gli occhi su Sebastiano Desplanches, giovane portiere del Palermo e dell’Italia Under 21. Come riportato da La Stampa, il club granata ha chiesto informazioni sul classe 2003 in vista della possibile partenza di Vanja Milinkovic-Savic, destinato a lasciare la Mole nella sessione estiva di mercato.

L’interesse per Desplanches nasce nel contesto di un mercato portieri ancora in fase di definizione. Il Monaco ha messo nel mirino Milinkovic-Savic, mentre la trattativa con il Napoli è attualmente in stallo per divergenze economiche: il Torino ha chiesto Ngonge in prestito, ma un nuovo incontro tra i due club è previsto a breve.

Il talento di Desplanches affascina Cairo e Vagnati

La parabola di Desplanches ha attirato le attenzioni di mezza Serie A. Il giovane estremo difensore si è messo in luce all’Europeo Under 21, confermandosi uno dei prospetti più promettenti del panorama italiano, nonostante diverse incertezze in campionato col Palermo.





Il Torino si trova di fronte a una scelta strategica: affidarsi a un giovane talentuoso ma ancora inesperto, come fu con lo stesso Milinkovic-Savic, oppure puntare su profili più affidabili e rodati come Fofana o Falcone. La prima opzione comporterebbe un rischio, ma anche la prospettiva di un investimento a lungo termine con potenziale plusvalenza.

Il salto in A e l’ombra della concorrenza

Desplanches rappresenterebbe per il Toro un’operazione in controtendenza rispetto al passato, quando la dirigenza preferiva soluzioni consolidate. Tuttavia, in questo caso, la volontà di investire su un giovane italiano con margini di crescita può rivelarsi una scelta redditizia.

Il Palermo, dal canto suo, dovrà valutare attentamente l’eventuale offerta. Anche Pescara e Modena avevano manifestato interesse per Desplanches, ma il salto diretto in Serie A con la maglia granata rappresenterebbe un’opportunità irrinunciabile per il portiere nato a Novara.

