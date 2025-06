Il Frosinone riparte da Castagnini: per la panchina piace Maran ​​

Il Frosinone ha deciso di voltare pagina dopo l’addio di Guido Angelozzi, passato al Cagliari. La società ciociara si prepara ad accogliere Renzo Castagnini come nuovo direttore sportivo. Reduce dall’ultima stagione al Brescia, Castagnini è ormai vicino all’ufficialità e sarà lui a guidare la nuova fase tecnica del club.

Una volta definito il suo arrivo, il primo nodo da sciogliere sarà quello dell’allenatore. Tra i nomi che stanno circolando c’è quello di Rolando Maran, che ha già lavorato con Castagnini proprio al Brescia. Il loro buon rapporto potrebbe facilitare un nuovo incontro professionale, anche se al momento si tratta solo di un’ipotesi e non risultano contatti diretti.

Resta comunque in corsa anche Federico Coppitelli, tecnico romano con un passato nelle giovanili del Frosinone, avendo guidato l’Under 17 e la Primavera. Dopo un’esperienza recente all’estero, in Croazia con l’NK Osijek, potrebbe ora tornare in Italia per sedersi sulla panchina giallazzurra. La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni, ma il nuovo corso del Frosinone è già partito.





