Calciomercato Trapani, si va a caccia del bomber: i nomi in cima alla lista ​​

La priorità del Trapani è rinforzare il reparto offensivo e per questo si cerca un bomber in grado di garantire gol e presenza in area.

Tra i nomi seguiti c’è quello di Francesco Grandolfo, attaccante classe 1992, reduce dall’esperienza al Monopoli. Con la maglia dei biancoverdi è stato un punto di riferimento offensivo, collezionando 32 presenze e 9 reti tra Serie C, playoff e Coppa Italia Serie C nella scorsa stagione. I contatti con il giocatore sono stati avviati, ma al momento non si registrano sviluppi concreti o imminenti.

Parallelamente, il Trapani monitora anche altri profili per l’attacco. Tra questi Matteo Della Morte, classe 1999, che nella stagione appena conclusa ha totalizzato 40 presenze e 5 reti con la maglia del Vicenza. Altro nome sul taccuino è quello di Franco Ferrari, attaccante argentino classe 1995, anche lui in forza al Vicenza, autore di 6 gol in 20 presenze nell’ultima annata. Entrambi potrebbero rappresentare alternative interessanti per potenziare il reparto offensivo.





In uscita, uno dei giocatori che potrebbe lasciare il club è Giuseppe Carriero. Il centrocampista, arrivato la scorsa estate come uno dei colpi principali del mercato granata, è finito nel mirino del Sorrento. Carriero ha ancora un anno di contratto con il Trapani, ma non è escluso che possa partire già in questa finestra estiva, alla ricerca di maggiore spazio e continuità.

