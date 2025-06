Palermo - Audero, si complica la trattativa col Como: ma ci sarebbe già il sostituto ​​

Mentre l’affare Augello sembra proseguire positivamente, quello per Audero sembrerebbe aver subito un rallentamento. La voglia di riportare in rosanero il portiere del Como c’è, ma il club non fa sconti.

Il Como non intenderebbe scendere a compromessi sul prezzo o contribuire, seppure in parte, al pesante ingaggio di circa 1.5 milioni a stagione. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Il quotidiano descrive una trattativa che si è complicata e mette in lista il nome del possibile sostituto: si tratterebbe di un altro ex rosanero, Andrea Fulignati della Cremonese, in rosa dal 2013 al 2017 con una parentesi al Trapani.