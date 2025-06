Binda attacca Cellino: "Unico colpevole. Ha fatto sparire il Brescia e scatenato un inferno" ​​

L’attacco di Nicola Binda. Dopo i recenti accadimenti sportivi che hanno portato al fallimento del Brescia, il giornalista della Gazzetta dello Sport dedica un post attraverso i propri profili social al presidente Cellino, indicandolo come “male” del calcio.

le sue parole

Ecco il mio pensiero su queste pesantissime settimane estive.

Tutto ha un solo colpevole, il cui nome è Massimo Cellino.

– Ha fatto sparire il Brescia, società storica mai coinvolta in queste problematiche, con tutte le conseguenze del caso

– Ha commesso un illecito amministrativo (vittima o no) facendo cambiare il playout e scatenando veleni su veleni che sono costati cari alla Salernitana e hanno salvato miracolosamente la Samp

– Condiziona la questione ripescaggi/riammissioni in Serie C tra Caldiero e Ravenna

– Porterà alla fine del calcio vero a Salò con il trasferimento della squadra a Brescia.

Un uomo da solo ha scatenato questo inferno mettendo in ginocchio la credibilità di Figc, leghe, organi di giustizia e di controllo.

Spero proprio che nel calcio non ci metta più piede