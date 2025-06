TMW: “Palermo, per l’arrivo di Elia si attende l’ok del City Group”

Salvatore Elia potrebbe presto tornare a vestire la maglia del Palermo. L’esterno toscano, attualmente di proprietà dello Spezia, è al centro di una trattativa tra il club ligure e quello siciliano, desideroso sempre più di riportarlo in rosanero.

Stando alle informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, il Palermo avrebbe già raggiunto un accordo di massima con lo Spezia per il trasferimento a titolo definitivo, sulla base di una cifra che sfiora i 2 milioni di euro. L’operazione, però, resta in stand-by: si attenderebbe infatti il “via libera” della proprietà del City Football Group per procedere con l’offerta formale.

Elia conosce già l’ambiente palermitano, avendo disputato la prima parte della stagione 2022-23 con la maglia rosanero. Si era subito imposto in dieci giornate di campionato, dando l’impressione di essere una delle sorprese più interessanti della rosa. Quel percorso promettente, però, fu bruscamente interrotto da un grave infortunio.