Augello, Schira: “Palermo all’assalto del terzino, offerto un biennale”

Non si ferma l’interesse del Palermo per Tommaso Augello. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicola Schira, i rosanero si sarebbero fatti sotto con un assalto per avere le prestazioni dell’esterno del Cagliari.

Sul calciatore, che ha deciso di non proseguire con il club sardo la sua avventura, ci sarebbe stato addirittura il pressing del neo tecnico del Palermo Inzaghi per convincerlo.

Si parla anche della formula dell’accordo, sul piatto ci sarebbe un “ricco biennale” per convincere Augello a scendere di categoria e giocarsi le sue carte in B.