Palermo, rinnovata la partnership con L.T. Costruzioni: sarà Sleeve Partner ​​

Il Palermo annuncia il rinnovo della partnership con L.T. Costruzioni, che sarà lo Sleeve Partner del Club per la stagione 2025-2026. Il brand continuerà ad essere presente sulla manica di tutte le maglie da gara e in tutto l’abbigliamento Free Time dei calciatori della Prima Squadra Maschile.

La collaborazione con L.T. Costruzioni incarna la continuità di un legame nato nel 2019 e che si rinsalda anno dopo anno. Da Palermo per il Palermo: ogni successo è divenuto occasione di crescita reciproca, rafforzando il tessuto sportivo e impattando sulla comunità cittadina in modo significativo. La condivisione di valori comuni è il motore per costruire un futuro sempre più florido.

Fondata nel 2016 L.T. Costruzioni è un’impresa edile giovane e in costante espansione. Offre soluzioni innovative e su misura per nuove costruzioni e ristrutturazioni di abitazioni private e locali commerciali utilizzando tecnologie d’avanguardia e materiali sostenibili. Radicata nel territorio, L.T. Costruzioni unisce competenza tecnica e visione sostenibile per costruire e riqualificare il futuro.





