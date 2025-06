Il Resto del Carlino - "Palumbo al Palermo, le cifre del trasferimento" ​​

Il Palermo ha individuato il suo nuovo obiettivo per rinforzare la trequarti: Antonio Palumbo. Come riportato dal Resto del Carlino, il fantasista classe 1996 è in cima alla lista dei desideri della dirigenza rosanero, decisa a costruire una rosa in grado di lottare per la promozione diretta in Serie A.

Inzaghi avrebbe già dato l’assenso all’operazione, riconoscendo in Palumbo il profilo ideale per colmare una lacuna nel reparto offensivo: un giocatore tecnico, abile tra le linee, mancino naturale, capace di calciare punizioni e fornire assist con regolarità.

Numeri importanti e impatto sul bilancio

Palumbo arriva da una stagione molto positiva al Modena, dove ha totalizzato 9 reti e 10 assist in Serie B: numeri che lo rendono uno dei migliori interpreti del ruolo nell’intero campionato cadetto. L’interesse del Palermo è concreto, e secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la trattativa è in fase avanzata.





Il trasferimento potrebbe portare circa 2,5 milioni di euro nelle casse del Modena, cifra che rappresenterebbe un’importante plusvalenza per la società emiliana, oltre a generare benefici immediati sul bilancio.

Ultimi dettagli e fumata (quasi) bianca

Al momento si attende la definizione degli ultimi dettagli tra le due società. Se confermate, le cifre dell’operazione (intorno ai 2,5 milioni di euro) certificano la volontà del Palermo di investire in un profilo pronto e decisivo, puntando a ritornare in Serie A.

