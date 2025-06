“Calciomercato LIVE” torna stasera, appuntamento alle 19.45 su Facebook ​​

Nuovo appuntamento con Calciomercato LIVE, la trasmissione dedicata al Palermo che sta conquistando sempre più pubblico su Facebook. La diretta andrà in onda alle 19.45 dalla suggestiva location della pizzeria “La Braciera in Villa”, all’interno di Villa del Gattopardo in via dei Quartieri.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Stadionews e sarà visibile anche attraverso il sito, grazie all’articolo che verrà pubblicato in apertura.

Tutte le trattative del Palermo, ospiti e aggiornamenti

Dai nomi caldi del momento — Palumbo, Augello, Elia, Audero — fino agli scenari più sorprendenti: analizzeremo tutte le ultime trattative di mercato del Palermo con il tono leggero e coinvolgente che caratterizza il format.





Non mancheranno ospiti d’eccezione, commenti in diretta e approfondimenti. Vi aspettiamo alle 19.45 sulla pagina Facebook di Stadionews per una serata all’insegna del calciomercato rosanero.

