Spezia, il ds Melissano: "Nessuna offerta ufficiale per Salvatore Esposito ed Elia" ​​

Il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano fa il punto del mercato del club ligure in conferenza stampa. Tra i tanti nomi fatti, ci sono anche quelli di Salvatore Esposito e Salvatore Elia, calciatori accostati al Palermo, ma il ds ci tiene a precisare che nessuna offerta è ancora arrivata per i due.

“Al momento non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale da parte di altre società per giocatori come Salvatore Esposito, Elia e Wisniewski – afferma, parole riportate da calciospezia.it -. Sicuramente dopo una stagione così positiva avranno attirato l’interesse di altri club, ma al momento non c’è niente, hanno ancora contratti lunghi”.

“Se un giocatore vuole partire ce lo deve comunicare e deve portare un’offerta congrua alla valutazione del club – continua -. Sicuramente per partire vanno soddisfatte le nostre richieste. Nel caso di Elia abbiamo un’opzione di rinnovo che possiamo far scattare entro il prossimo 30 aprile”.





