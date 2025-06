Corriere di Verona - "Lazovic valuta la possibilità di trasferirsi al Palermo" ​​

Darko Lazovic è arrivato a un bivio della sua carriera. Il capitano dell’Hellas Verona, in scadenza di contratto, ha manifestato apertamente il suo malcontento per lo scarso impiego nella stagione appena conclusa.

Nonostante il forte legame con la città e l’affetto incondizionato del pubblico gialloblu — che lo considera una vera e propria bandiera — la situazione contrattuale resta sospesa. A pochi giorni dalla scadenza del contratto, non sono arrivate risposte ufficiali dalla società sul suo eventuale rinnovo.

Palermo osserva

Come riportano anche i colleghi del Corriere di Verona, Lazovic starebbe valutando un’ipotesi che, fino a poche settimane fa, sembrava lontana: un trasferimento al Palermo. Il club rosanero, guidato da Pippo Inzaghi, è al lavoro per costruire una rosa altamente competitiva con l’obiettivo dichiarato di centrare subito la promozione in Serie A.





La prospettiva di un ruolo centrale nel progetto tecnico del Palermo potrebbe rappresentare per Lazovic l’occasione giusta per rilanciarsi. Tecnico, duttile, esperto, il serbo sarebbe un rinforzo di spessore in grado di alzare la qualità e l’esperienza della squadra.

Il dilemma del capitano: attesa o nuova sfida?

Da parte del giocatore c’è ancora la volontà di rimanere a Verona, ma a patto che vengano garantite condizioni chiare sul suo impiego. In assenza di segnali concreti da parte della dirigenza scaligera, il Palermo resta una pista sempre concreta, con l’ipotesi di un trasferimento.

La scelta di Lazovic arriverà a breve. E potrebbe coincidere con una nuova avventura in una piazza calda, ambiziosa e storicamente affamata di Serie A come quella di Palermo.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SI COMPLICA LA TRATTATIVA PER AUDERO